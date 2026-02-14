あなたは読めますか？突然ですが、「辷る」という漢字読めますか？一般的には別の漢字が使われることが多いですが、実は誰もが日常的に経験する、あの動作を指す言葉です。気になる正解は……「すべる」でした！辷るとは、物の表面をなめらかに移動することや、足元が安定せずにバランスを崩すことを意味します。しんにょうに「一」と書くこの漢字は、平らな場所を一直線に進む様子を表した、日本で作られた国字と言われています。