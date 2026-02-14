あなたは読めますか？突然ですが、「屏風」という漢字読めますか？和室や美術館、お祝いの席などで見かけるものですが、いざ漢字で書かれると読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「びょうぶ」でした！屏風とは、部屋の仕切りや装飾、風よけとして使われる調度品の一種を意味します。数枚のパネルを蝶番でつなぎ、ジグザグに立てて使用するのが特徴です。例文としては、広間の隅に豪華な金屏風を立てて、会場