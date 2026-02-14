お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（55）が13日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。志村けんさん（享年70）との思い出を語った。今回は、志村さんが愛した東京・麻布十番でロケ。有田はラジオ共演時に誘われ、食事したことが。「ラジオに出させてもらったら、上島竜兵さんと飲みに行こうとされてて。そしたら“自分も行く？”って誘ってくれて。3人で何軒もハシゴさせてもらって