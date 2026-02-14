「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）３大会連続出場の戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が２回目で９５・００の高得点。金メダルを獲得した。初出場の山田琉聖（１９）＝専門学校ＪＷＳＣ＝が９２・００点で銅メダル。スコット・ジェームズ（オーストラリア）が銀メダルだった。表彰式後、平野歩夢が誇らしげにメダルを獲得した２人を指さし、笑みを浮かべ