13日、中道改革連合の新しい代表に選ばれた小川淳也氏が記者会見に臨んだ。会見では憲法改正や安保法制についての質問が飛んだ。【映像】長すぎて会見中断の異例事態（実際の様子）記者が「午前中、憲法への自衛隊明記の可能性について言及されました。党内にいろいろ意見があると思うが、意見集約についてどのように進めていく考えか。あと安保法制（合憲）、原発再稼働（容認）は（選挙公約を）踏襲されるとのことだが、踏襲