家族が亡くなったとき、絶対に忘れてはならないのが「未支給年金」の請求です。年金は後払いのため、誰でも数ヶ月分のもらい残しが必ず発生するうえ、受給を繰り下げていた場合は最大1,000万円に達するケースもあります。本記事では、服部貞昭氏による著書『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全--一生トクする！セーフティネットのお金事典』（自由国民社）より一部を抜粋、編集し、未支給