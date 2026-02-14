有効な節税対策の一つに、財産の「評価額」を下げることで、相続税の支払い額を抑える方法があります。たとえば、現金を不動産という形に変えるだけで、税金計算のベースとなる数字を劇的に圧縮できるケースがあるのです。本記事では、出口秀樹氏の著書『知れば知るほど得する税金の本』（三笠書房）より一部を抜粋・再編集し、土地や建物の相続税対策法について解説します。財産の評価額を下げて相続税対策相続税の節税の方法はい