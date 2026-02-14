左右で瞳の色が違う“オッドアイ”の猫は、青い瞳側の耳に先天的な難聴がある子も多い。優さん（@setomaoeiji）と暮らすマシュくんは、そうした先天的な理由や保護前に患った外耳炎の影響で耳が聞こえない。【写真】お迎え当初耳が聞こえないことはハンデだと感じませんでしただが、優さんにとってマシュくんは、“普通の猫”。特別視することなく、一緒に過ごせる時間を楽しんでいる。里親募集サイトでオッドアイに一目惚れ！耳