誰かが「おもしろかったね」と言ったとき、即座に返ってくる「え、つまらなかったけれど？」というひと言。その瞬間、場の空気がスッと冷えるのを感じたことはありませんか？正直な感想を言っているだけなのか、それとも無意識のマウントなのか……。少しモヤモヤしてしまいそうですよね。『つまんないって言えちゃう人が苦手。自分はおもしろい感性をもっている人間だと思っているのが滲み出ていてイヤ』この投稿に、ママたちか