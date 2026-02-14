14日午前10時〜午後5時、福岡市中央区小笹の市植物園温室前広場。手作り雑貨や小物、インテリアなどの約70店によるフリーマーケットや、キッチンカー約10台の飲食ブースがある。バレンタインデーと植物を組み合わせた写真撮影スポットで記念撮影もできる。たき火も特設し、火を眺めて楽しんだりマシュマロや焼きいもを味わったりできる。3月に同植物園で開催する「フクオカフラワーショー」に向けて販売予定の植物園オリジナルコ