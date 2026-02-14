今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ずんだもんのたべもののヒミツ-チョコレートのヒミツ-』というかむの墓場さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）いいねに余談があります。投稿者のかむの墓場さんがチョコレートについて解説を動画にまとめました。古代アステカ文明では、チョコレートの原料になるカカオ豆は現代の通貨のような扱いを受けていたそう。生産できる量が少ないことと、腐りにくく