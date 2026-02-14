ラグビー・リーグワン1部のBR東京の5選手が12〜13日、大相撲の中村部屋の稽古に参加した。BR東京は以前から、角界屈指のラグビー通としても知られる中村親方（元関脇・嘉風）と交流があり、昨年10月にはBR東京のグラウンドに力士たちを招いて合同練習を行った。今回は逆に、BR東京の方が出向く形。東京都墨田区内の中村部屋で土俵を使った相撲の稽古と、部屋近くの川沿いで行うダッシュ系などのトレーニングにも参加した。“