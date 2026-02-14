歌手・三山ひろしと市川由紀乃が12日、大阪・新歌舞伎座2月興行『三山ひろし特別公演 市川由紀乃特別出演 松竹新喜劇参加』をスタートさせた。【写真多数】三山ひろし＆市川由紀乃が艶っぽい和装2ショット→熱唱温もりのビタミンボイスで唯一無二の存在感を放つ三山が座長を務め、歌唱力と表現力に定評のある市川が特別出演、さらに松竹新喜劇を迎えて贈る特別公演。第一部の芝居は、人情たっぷりの『紺屋と高尾』と、幽霊話が