14日午前5時45分ごろ熊本市南区馬渡の市道で高本幸造さん（71）が原付バイクにはねられました。 【写真を見る】71歳男性原付バイクにはねられ重体 高本さんは頭などを強く打ち意識不明の重体です。 原付バイクを運転していた75歳の男性も頭を打ち軽傷です。 現場は住宅街にある幅4メートルほどの道路で、事故が起きた時間帯はまだ暗かったということです。