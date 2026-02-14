3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて行われる侍ジャパンの事前合宿が14日、サンマリン宮崎でスタートした。前日の13日に追加招集された西武・隅田知一郎投手（26）は、能見篤史投手コーチ（46）のユニホームを着用して初日の練習に参加した。同投手は左アキレス腱損傷のため辞退した阪神・石井大智の代わりに選出。本来の背番号は「22」だが、直前の追加招集となったため、ユニホームが間に合わなかっ