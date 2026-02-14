関東地方は、15日にかけて気温が上がり、春本番のような暖かさになりそうです。【午後の天気】午後の天気です。南部、北部ともにいまは晴れていますが、夕方から雲が多くなるでしょう。天気の崩れはなく、雨や雪が降ることはなさそうです。日中の予想最高気温は、3月下旬並みの15度くらいの所が多いでしょう。北部の積雪の多い地域では、なだれに注意してください。【週間予報】週間予報です。15日も晴れて、14日より気温が上がり