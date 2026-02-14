スペイン１部レアル・ソシエダードに所属する日本代表ＭＦ久保建英（２４）の復帰時期についてペッレグリーノ・マタラッツォ監督が見通しを明かした。久保は１月１８日のバルセロナ戦で左太もも裏を負傷し、戦線離脱。久保は自身のＳＮＳを更新し「大事な時期にチームの力になれず悔しいですが、しっかり治して強くなって戻ってきます」と記していた。全治などは未発表ながらマタラッツオ監督は「予想以上に長く欠場するかも」