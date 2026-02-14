メキシコリーグのモンテレイ・サルタンズが2026年2月11日、前巨人のオコエ瑠偉の入団を発表した。話し合いを重ねた結果、自由契約にオコエは26年シーズンの巨人の戦力構想に入っていたが、25年11月28日に球団から自由契約が発表された。球団は公式サイトで「読売巨人軍は、当球団所属のオコエ瑠偉選手（28）と来季以降の活躍の場について話し合いを重ねた結果、オコエ選手も当球団もともに、オコエ選手が海外の野球リーグなど他球