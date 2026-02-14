ポール・マッカートニーの最新ドキュメンタリー『ポール・マッカートニー：マン・オン・ザ・ラン』が、2月19日に全世界で1日限定上映される。本作は、ビートルズ解散後、妻リンダとともにウイングスを結成し、新たなキャリアを歩み始めたポール・マッカートニーの激動の10年間に焦点を当てたドキュメンタリー。これまでにないほどパーソナルかつ親密な視点から、70年代のポールとウイングスの歩みを描き出す。監督を務めるのは、ア