脳を疲れさせない記憶のメカニズムとは？ 短期記憶と長期記憶を使い分けている 脳の連携を理解するうえでは、記憶のメカニズムも重要です。記憶には「短期記憶」と「長期記憶」の２つがあり、さらに長期記憶は３つのタイプに分かれます。 まず、短期記憶とは、その場で得た情報を一時的に覚えておく働きです。例えば電話口で聞いた数字を、メモするまでの間に覚えていられるのは短期記憶によるものですが、しばらく経つと忘