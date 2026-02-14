１２日、敦煌夜市を訪れた子ども。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌2月14日】中国甘粛省敦煌市では春節（旧正月）を前に、夜市が一層のにぎわいを見せている。多くの親子連れが飾りちょうちんの華やかな明かりを眺め、グルメを楽しみ、無形文化遺産の技に触れてお祝いムードを味わっている。１２日、敦煌夜市を訪れた人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１２日、敦煌夜市を訪れた子ども。（敦煌＝新華社配信／張暁亮