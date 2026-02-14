◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート（１３日、イタリア・ミラノ）【ミラノ（イタリア）１３日＝大谷翔太】フィギュアスケート男子で、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が２大会連続となる銀メダルを獲得した。団体銀に続く２個目で、２２年北京大会から日本勢初となる連続ダブルメダル。通算４個目は、日本フィギュア最多となった。男子のエースとして果たした重責。ただこの４年間の歩みは、平坦なもの