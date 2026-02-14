中国の王毅外相は、ドイツ・ミュンヘンでアメリカのルビオ国務長官と会談しました。両国の対話を強化し関係を発展させることで一致したということです。ミュンヘン安全保障会議に出席している王毅外相とルビオ国務長官がきのう会談しました。中国国営新華社通信によりますと、王毅外相は、「両国首脳が達成した重要な合意を着実に実行し、2026年を米中の協力でウィンウィンな年にすべきだ」と述べました。その上で「米中が世界によ