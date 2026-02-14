第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第８日の１３日、スノーボード男子ハーフパイプ決勝で戸塚優斗（２４）（ヨネックス）が金メダルに輝いた。山田琉聖（１９）（ＪＷＳＣ）が銅。この種目は２０２２年北京大会で平野歩夢（２７）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が優勝しており、日本勢が連覇した。冬季五輪での日本勢の金メダルは通算２０個になった。３大会連続出場の戸塚は２回目に９５・００の高得点をマークし、五輪で自