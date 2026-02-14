【ミュンヘン共同】ルビオ米国務長官は14日午後（日本時間同日夜）、ドイツ南部ミュンヘンで茂木敏充外相と会談する。国務省が発表した。トランプ米大統領は3月19日に高市早苗首相をホワイトハウスに招いて首脳会談を開くとしており、準備を進める。日米同盟の抑止力強化についても話し合う見通しだ。