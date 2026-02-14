2月14日（現地時間13日、日付は以下同）。サクラメント・キングスのザック・ラビーンが、オールスターブレイク後に右手の手術を受けるため、今シーズン残り試合を全休することになるとNBAインサイダーのクリス・ヘインズ氏が報じた。 キングスは、12日のユタ・ジャズ戦に敗れたことで悪夢の14連敗中。現時点でウェスタン・カンファレンスならびにリーグ最下位の12勝44敗へ低迷している