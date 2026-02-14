3月28日よりPrime Videoで独占配信される、Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がW主演を務めるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』がクランクインを迎えた。 参考：Snow Man 岩本照とTravis Japan 松田元太がW主演『カラちゃんとシトーさんと、』配信決定 本作は、高野水登とフトンチラシの同名コミックを原作に、カラちゃんとシトーさんが、日本各地のサウナを巡りながら旅先で美味しい食事を