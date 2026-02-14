現在放送中のTBS日曜劇場『リブート』より、伊藤英明のインタビューコメントが公開された。 参考：超ときめき♡宣伝部 吉川ひより、日曜劇場『リブート』第4話に出演「本当に緊張した」 本作は、主演の鈴木亮平が善と悪を行き来する一人二役に挑む“エクストリームファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、家族の元に戻るため、悪徳刑事の顔になり変わり、