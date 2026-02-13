米NBCによってリブート版の制作が発表されていた『ロックフォードの事件メモ』。この度、『BONES』や『SEAL Team／シール・チーム』でおなじみのデヴィッド・ボレアナズが本作で主演を務めることが明らかとなった。 今でも人気健在『BONES−骨は語る−』が再評価される理由