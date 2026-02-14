去年７月、トランプ関税引き下げの条件として、日本が約束したアメリカへの８０兆円規模の投資。赤沢経済産業大臣は１２日、首都・ワシントンの商務省を訪れ、ラトニック商務長官と会談しました。今回は結論持ち越しとなったものの、第１号の投資先として白羽の矢が立っているのが「人工ダイヤモンド」の製造事業です。そもそも、なぜダイヤに投資するのか？人工ダイヤで“究極の半導体”が製造できるかもしれない？今注目