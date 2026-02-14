卓球の「WTTスターコンテンダー・チェンナイ」がインド・チェンナイで開催され、連日熱戦が繰り広げられている。そうした中、上位シードに日本選手が揃う女子シングルスでは、主要選手が順当に勝ち上がりを決めており、今後の展開に注目が集まっている。 ■海外ライバルも順当に勝ち進む 今大会は中国の主要選手が出場しておらず、現在の卓球界で“第二勢力”とされる日本女子が優勝争いの中心に位置づけられ