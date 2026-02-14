俳優・鈴木亮平（42）が主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の第4話が、2月15日に放送される。俳優・伊藤英明(50)は、表面的には明るく社交的だが、その奥に鋭い観察眼を秘める監察官・真北正親を熱演。そんな伊藤が、今作の根底にあるテーマや見どころ、共演は2回目という鈴木とのエピソードなどを語った。同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すた