熊日30キロロードレース注目選手 いよいよ2月15日に開催が迫る熊本城マラソン「熊日30キロロードレース」は、今年も若手の精鋭たちが集います。 【写真を見る】飯田翔大／黒木陽向／注目の実業団選手 特に、今年の箱根駅伝で史上初の2度目の3連覇を果たした青山学院大学からは、熊本県苓北町出身の次期エースが出場します。 今回は“ポスト黒田朝日”と目されるランナーの意気込み、そし