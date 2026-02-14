女優の安田成美（59）が14日までに自身のインスタグラムを更新。夫の「とんねるず」木梨憲武（63）との仲睦まじい2ショットを披露した。安田は「熊本城ホール木梨憲武展」と記し、夫の個展で熊本を訪れたことを伝えた。「くまもんも見に来てくれるかな来てくれないかな」とし、木梨、同県PRマスコットキャラクター・くまモンのオブジェとの3ショットを披露。フォロワーからは「成美さん素敵」「ラブラブお似合いですね」