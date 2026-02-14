タレントの中川翔子が、貴重な夫婦ショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】中川翔子、夫婦ショット＆授乳中の動画2023年4月に一般男性との結婚を発表し、2025年9月30日に双子の男の子を出産した中川。Instagramでは、双子用のベビーカーで外出する姿や授乳中の動画など、育児に奮闘している様子を公開してきた。中川翔子、貴重な夫婦ショットを公開2026年2月11日の投稿では、「パパ ハッピーバースデー お父さん