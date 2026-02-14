能見コーチがグラウンドで自らのユニを脱ぎ手渡し野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎合宿が14日から始まった。前日に緊急招集が発表された隅田知一郎投手（西武）は能見篤史投手コーチのユニホームで練習に参加した。石井大智投手（阪神）の出場辞退に伴い、前日13日に緊急招集が発表された隅田。ユニホームが間に合わなかったのか、ウォーミングアップが終わると、投手コーチの能見氏が自らのユニホームを脱いで隅田に手渡しし