「最近、汗と努力と友情を真正面から描く青春ドラマが少なくなったな、と感じていて。企画書を読んだとき、懐かしくて“これこれ”って思ったんです。地上波ドラマには、もっといろんなジャンルがあっていい。だから今、あえてド直球を投げたいと思いました」金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）への出演を決めた理由を、中村倫也（39）はそう語る。本作は、K-POP業界に挑む若者たちの奮闘と、夢を一度手放した大人たちの再起を描