イジメは社会的問題の一つ。誰もが経験してしまう可能性があり、大人の社会にも存在します。筆者の息子は小学校4年生で、イジメによる不登校になりました。学校へ行けない息子と親である私のエピソードをご紹介します。 不登校 私の息子は吃音（きつおん）の障がいがあり、保育園の頃からからかいの対象になることがありました。小学校へ入ると、話し方を真似されたり、陰口をたたかれたりするようになり、イジメに発展