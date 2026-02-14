ある雨の日、謎のハムスター「はむまる」を拾ったOL・たま子。はむまるは「宇宙から来た毛玉戦士」だと判明。故郷の惑星「ひまわり」では謎の「ダークアイウイルス」が蔓延しているという――。【PROFILE】人間まお‘18年に『くず系女子。』（KADOKAWA）でデビュー。現在はサルのあげおと共存の日々を送りながら、日常のあるあるをゆる〜く描いた漫画ブログが大人気。24年4月からは『おはスタ』（テレビ東京系列）で「あげおとティ