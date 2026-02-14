セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年2月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター」レトロメモリーぬいぐるみVol.1を紹介します☆ セガプライズ「ディズニーキャラクター」レトロメモリーぬいぐるみVol.1  登場時期：2026年2月12日より順次サイズ：全長約10×10×15cm種類：全3種（ディズニー マリー、ルシファー、ギデオン）投入