2月14日はバレンタインデー。物価高騰の影響で、チョコも価格があがっているが、昨今トレンドになっている“推しチョコ”“ご褒美チョコ”は、今年も人気の模様。多様化が進むバレンタインデーの一方で、オリコンニュースでは毎年恒例の『第19回 女性が選ぶ“恋人にしたい有名人”ランキング』を発表。世の女性が“本命”としてチョコレートを贈りたいと願った第1位には、人気グループ・Snow Manの【目黒蓮】が1位に選出された。