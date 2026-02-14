コンサルティングファーム、通称「コンサル」は、現在、東大・京大の就活人気ランキングのトップ10のうち半数以上を占めている。一方で「高いお金をとっていくのに、成果が出ない」「入社したての新人を担当につけられた。経験のない若者に何ができるんだ？」などの批判的な声もあがっている。【映像】就活人気企業ランキング（詳細）そもそもコンサルとはどんな仕事をするのか。『ABEMA Prime』では、多くの若者が憧れるその