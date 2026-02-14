プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドがハリー・マグワイアとの契約延長に近づいている。2017年に加入したレスターで頭角を現し、2019年にユナイテッドに移籍したマグワイア。移籍金は8000万ポンド、DFとして史上最高額での獲得となった。そんなマグワイアのユナイテッドでのこれまでは非常に浮き沈みの激しいものだった。32歳となった今は頼れるベテランという立ち位置だが、一時は低調なパフォーマンスが続き、放出も噂