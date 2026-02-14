18mの巨体が証明した圧倒的なキャパシティ名古屋市の新しい公共交通システム「SRT」が、2026年2月13日に定期運行を開始したので、初日の様子を取材してきました。【動画で見る】え、サロン席まで!?「18mの近未来なSRT」車内の隅々まで撮ってきた！SRTは再開発の計画が持ち上がっている名古屋駅と、名古屋屈指の繁華街である栄駅を結ぶ移動機関です。近未来感のある外観と、それに18mという長い車体が特徴であり、座席数は35席