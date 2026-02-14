「侍ジャパン強化合宿」（１４日、宮崎）臨時コーチを務める松井秀喜氏がウォーミングアップ後に選手たちを集めて言葉を伝えた。黒のシャツ、パンツに侍ジャパンのウインドブレーカーを着込んだ松井氏。「すみません待たせちゃって」と言いながら選手たちの前に立つと、身ぶり手ぶりをまじえながら笑顔で言葉を伝えた。約２分間のミーティング。終了後には大きな拍手もわき起こった。井端監督の要請で実現した今回の臨時コ