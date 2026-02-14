「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート男子・フリー」（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）男子フリーが行われ、２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝は合計２８０・０６点で２大会連続の銀メダルに輝いた。鍵山はこれで北京五輪の団体、個人銀メダル、今大会の団体銀メダルに続き４個目の五輪メダル。日本選手歴代最多となった。鍵山には、追いかけてきた背中があった。