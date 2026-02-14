巨人は１４日、那覇キャンプ初日を迎え、那覇市に１０００万円を寄付する贈呈式が行われた。セルラースタジアム那覇で巨人に国松徹球団社長から知念覚那覇市長に目録が贈られた。国松社長は「２０１１年から那覇でキャンプをやらせてもらっています。立派な球場でトレーニングができて、絶好の気候で、感謝しています。感謝を込めて１０００万円を寄付したい」とコメント。知念市長は巨人の首里城復興支援やコロナ対策支援