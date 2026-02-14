◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子フリー（１３日、イタリア・ミラノ）初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）がショートプログラム（ＳＰ）９位から３位に入り、逆転表彰台を決めた。フリー１８６・２０点、合計２７４・９０点だった。「今も幻かなと思っている。本当にうれしい気持ちです」とはにかんだ。最終滑走の世界王者、イリア・マリニン（米国）がまさかの８位に終わり、銅メダルが決まると驚い