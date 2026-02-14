3月に開催されるWBCを前に、侍ジャパンの宮崎事前合宿が14日、宮崎市のサンマリンスタジアムでスタートした。チームを激励するために、元巨人の松井秀喜氏（51）は午前10時過ぎに球場に到着。約30分後にグラウンドに登場すると、ウオーミングアップを終えた選手を前にあいさつ。松井氏は背中に「JAPAN」と書かれたジャンバーを着て、輪になった選手に拍手で迎えられた。そこで選手にメッセージを送った松井氏は、井端弘和