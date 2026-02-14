スマートフォン（以下スマホ）を購入する際、分割払いにするか一括払いにするかは、支出の見え方や総負担額に影響するポイントです。 特に2年程度で機種変更を検討している場合は、支払い方法やキャリアの端末購入プログラムの仕組みによって、実質的な負担が異なることがあります。本記事では、それぞれの支払い方法の特徴を整理し、家計への影響を確認します。 2年スパンなら「残価設定型プログラム」が便利